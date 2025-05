Mãe em Goiânia abre vaquinha para comprar cadeira de R$ 40 mil para filho que já passou por 11 cirurgias

Davi Galvão - 23 de maio de 2025

Custo da cadeira que Kaio precisa gira em torno de R$ 40 mil. (Foto: Redes Sociais)

Com apenas 26 semanas de gestação, o goianiense Kaio Valmir veio ao mundo. Extremamente prematuro, já nasceu com o diagnóstico de hidrocefalia, cardiopatia, lábio leporino e fenda palatina. Porém, persistiu. Acontece que agora, já adulto, o maior desafio para ele e a família é adquirir uma cadeira postural que lhe garanta conforto e dignidade.

O apelo ganhou um holofote especial após viralizar em postagens nas redes sociais, na qual Kaio aparece ao lado da mãe, Nelma, que contou um pouco mais da história e batalhas do filho.

“Kaio nasceu com várias malformações e hoje tá precisando de uma cadeira postural de alto custo, então hoje eu tô fazendo esse apelo aqui para vocês me ajudarem a comprar essa cadeira”, clamou Nelma.

Por conta dos problemas de saúde, o jovem já teve de passar por 11 cirurgias e não consegue articular palavras, embora compreenda estímulos normalmente.

Atualmente, ele utiliza uma cadeira fornecida pelo Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), mas que não conta com os apetrechos necessários que ele necessita.

Assim, a família abriu uma vaquinha para poder levantar os fundos necessários, estimados em cerca de R$ 40 mil.

Para os que não conseguirem participar da vaquinha, também podem contribuir comprando meias com estampas personalizadas no perfil do Instagram de Nelma, ou pelo WhatsApp (62) 98574-3387.

O número de telefone também pode ser usado para fazer doações via Pix.

