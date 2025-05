Teste: descubra se você teve uma infância verdadeiramente raiz ou nutella

Vamos voltar lá no passado e reviver emoções nostálgicas que marcaram gerações

Magno Oliver - 23 de maio de 2025

De Volta Aos 15, série da Netflix. (Foto: Reprodução)

Você foi uma criança que teve uma infância raiz ou nutella? Brincava na rua ou só fica no celular curtindo joguinhos hoje em dia? Vamos separar agora homens de moleques e meninas de mulheres nesse teste.

Teste: descubra se você teve uma infância verdadeiramente raiz ou nutella

1. Tirava foto por filme e levava para revelar – Raiz / Faz tudo pelo celular e guarda na nuvem – nutella

Nos anos 2000, a infância raiz tinha seus momentos para guardar na memória por meio de fotografias reveladas em filmes fotográficos. Não existia nuvem para salvar os arquivos digitais e todo mundo ainda levava o filme fotográfico nas lojas para revelar as fotografias e montar um álbum de recordação.

2. Brincava na rua de casa – Raiz / Brinca só pelo celular dentro do condomínio – Nutella

As brincadeiras no tempo das pessoas de infância raiz eram diferentes dos tempos atuais. Assim, os jovens saiam para brincar nas ruas, não se prendiam a telas de celulares e passavam o dia inteiro se divertindo. Longe dos vícios e perigos virtuais que temos hoje em dia.

3. Trocava mensagens com os amigos pelo MSN – Raiz / Monta um grupo com a galera no WhatsApp e interage – Nutella

Quem é raiz vai lembrar de viver uma infância nos tempos em que todo mundo se reunia à noite para entrar no MSN e ouvir música, bater um papo divertido. Assim, nos dias atuais, tudo mudou e agora as pessoas montam grupo no WhatsApp para conversar e interagir.

4. Ouvia música pelo Winamp – Raiz / Geração Spotify – Nutella

O Winamp era um programa de player de mídia que reproduzia arquivos de áudio no formato MP3 que se popularizou muito nos anos 1990. Era possível criar longas playlists e explorar visualizações psicodélicas de fundo enquanto se escutava uma musiquinha. Hoje em dia tudo mudou e as pessoas agora contam com streaming do Spotify.

5. Fazia artes incríveis no Paint – Raiz / Usa programas de edição como Canva – Nutella

O Paint (ou Microsoft Paint) é um programa simples de edição de imagens que permitia criação e modificação bem básica de desenhos e gráficos em formato raster que marcou época. Assim, ele era acessível e já disponível no Windows, sendo utilizado para tarefas simples, como desenho livre, recortes básicos e edições bem básicas. Por outro lado, hoje em dia tudo é feito em aplicativos modernos e sofisticados de edição, como o Canva, entre outros.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!