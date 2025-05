Avô é preso por suspeita de estuprar neto de 8 anos no Sudoeste Goiano

Suspeito foi encontrado em um município mato-grossense próximo ao estado nesta sexta-feira (23)

Paulo Roberto Belém - 24 de maio de 2025

Suspeito foi encaminhado para a delegacia de Caiapônia, Sudoeste Goiano (Foto: Captura)

Um homem, de idade não divulgada, foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na cidade de Ribeirãozinho, estado do Mato Grosso, nesta sexta-feira (23), suspeito de abusar do neto, de 8 anos, em um assentamento rural na região de Doverlândia, Sudoeste Goiano.

Foi a própria criança quem denunciou a situação, assumindo para uma tia que estaria sendo abusado pelo avô. Ele estaria apresentando mudanças comportamentais na escola e no âmbito familiar, além de perda de peso severa.

O menor teria dito à familiar que era nos momentos em que ficava a sós com o suspeito que os abusos ocorriam, e que isso era por reiteradas vezes, a ponto de apresentar fortes dores abdominais e na região do ânus, o que provocou o acionamento da corporação.

Assim, a PC realizou investigações. Encontrando indícios da veracidade dos fatos, representou pela prisão preventiva do investigado, acatada pelo Ministério Público e Poder Judiciário locais.

O empenho para encontrá-lo ocorreu na região dos assentamentos Ases do Araguaia e Primavera, no estado próximo ao goiano. Após horas de buscas pelo suspeito, a detenção foi confirmada no município mato-grossense.

De lá, o vô preso foi encaminhado para a delegacia de Caiapônia, onde foi interrogado, sendo posteriormente recolhido para a unidade prisional da cidade, onde está agora à disposição da Justiça.

