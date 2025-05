Motorista de aplicativo tem carro roubado em Aparecida de Goiânia e detalhe pode ajudar nas investigações

Além do veículo, suspeito também levou um celular e R$ 150 em dinheiro

Davi Galvão - 17 de maio de 2025

Imagem ilustrativa de motorista de aplicativo (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasi)

Um motorista de aplicativo teve o carro roubado pelo passageiro durante uma corrida em Aparecida de Goiânia, na madrugada deste sábado (17). A vítima procurou uma viatura da Polícia Militar (PM) que estava em patrulhamento na Avenida das Nações e relatou o crime, visivelmente abalada.

De acordo com o relato, o motorista havia iniciado a corrida nas proximidades do Buriti Shopping, com destino ao bairro Vera Cruz.

No entanto, ao se aproximarem da região da Quadra 18, o passageiro pediu para que o trajeto fosse alterado para uma rua mais escura. Nesse momento, anunciou o assalto, utilizando uma pistola preta e uma faca para ameaçar o motorista.

Foram levados um veículo Sandero 1.6 prata, um celular Xiaomi modelo 11T e cerca de R$150.

Um detalhe revelado pelo motorista e que pode ajudar nas investigações é que o carro roubado tem uma avaria visível no para-choque do lado do passageiro, resultado de um acidente anterior.

A PM registrou a ocorrência e repassou as informações às demais viaturas por rádio. Buscas foram realizadas na região, mas até o momento o suspeito e os bens subtraídos não foram localizados.

