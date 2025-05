Jamais use isso quando for pegar um voo (pode ser um erro enorme)

Segundo comissários de bordo experientes, essa pode ser uma das piores escolhas

Anna Júlia Steckelberg - 25 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Você está com as passagens na mão, o passaporte no bolso e aquele look novinho pronto para causar no aeroporto. Afinal, férias pedem estilo, certo? Sim… mas não a qualquer custo. Principalmente quando falamos do que vestir ao pegar um voo, onde conforto, praticidade e um bom filtro contra germes valem muito mais que um desfile fashion improvisado no corredor da aeronave.

Se você estava pensando em embarcar usando aquele macacão curto super estiloso, pare agora mesmo. Segundo comissários de bordo experientes, essa pode ser uma das piores escolhas de roupa para um voo.

“É duplamente proibido”, alertou Cher em um vídeo no TikTok, comissária de bordo nos EUA com anos de experiência. Isso porque, quando você precisa usar o banheiro (o que é quase inevitável em voos longos), essa peça única precisa ser completamente removida – e o risco dela encostar no chão do banheiro do avião é altíssimo.

E aqui vai o plot twist nojento: o chão do banheiro de um avião não é, digamos, o ambiente mais limpo do mundo. “A quantidade de urina no chão é muito maior do que as pessoas imaginam”, disse Cher. E ela não está sozinha. Outros profissionais da aviação relatam já terem encontrado de tudo nesses minúsculos cubículos: sangue, vômito, fezes e sabe-se lá mais o quê.

Mas não é só o banheiro que é traiçoeiro. O carpete da cabine – aquele onde todo mundo pisa, derruba coisas e, às vezes, deixa os pés descalços – também é um criadouro de germes. Por isso, fuja também de shorts, sandálias e blusas sem manga.

Ah, e nada de depender apenas de um look leve. A temperatura dentro de um avião pode variar bastante. “O calor dentro da cabine é um tipo de calor diferente”, disse Cher. O ideal é vestir-se em camadas — para não passar frio e nem calor, e conseguir ajustar conforme o clima da cabine.

O que não pode faltar na sua bagagem de mão:

Documentos (passagem, identidade/passaporte)

Itens de higiene em frascos pequenos

Medicamentos

Travesseiro de viagem e uma mantinha leve

Um look confortável (e higiênico, por favor!)

Viajar é maravilhoso — mas melhor ainda quando a sua roupa não tenta fugir de você no banheiro a 30 mil pés de altitude.

