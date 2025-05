Nem Enzo, nem Valentina: os nomes mais registrados no Brasil em 2024

Levantamento faz parte do Portal da Transparência do Registro Civil

Anna Júlia Steckelberg - 23 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você já deve ter ouvido por aí que todo bebê nos últimos tempos se chamava Enzo ou Valentina. Pois bem, em 2024 o jogo virou — e quem brilhou mesmo nas certidões de nascimento brasileiras foi Helena. Isso mesmo! Clássica, elegante e cheia de história, Helena foi o nome mais registrado no país no último ano, com impressionantes 22.533 registros, segundo a Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).

É a primeira vez em sete anos que um nome feminino lidera o ranking nacional. A última vez que isso aconteceu foi em 2016, com Maria Eduarda no topo. Desde então, nomes masculinos dominaram, com Miguel reinando absoluto nos últimos quatro anos.

Mas Helena não chegou ao topo do nada — sua ascensão foi meticulosamente construída. Em 2015, era apenas o 45º nome mais comum. Subiu para a 21ª posição em 2017, 15ª em 2019 e, a partir de 2020, começou a disputar as primeiras colocações, só ficando atrás de Maria Alice em 2022. Com uma trajetória e tanto, Helena já batizou mais de 444 mil brasileiras ao longo da história.

Segundo Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil, a escolha dos nomes reflete “as influências culturais, religiosas e da mídia” — ou seja, a novela das 9 ainda faz efeito, viu?

E os outros queridinhos?

Atrás de Helena, a lista feminina traz nomes cheios de charme:

2º Cecília – 17.416 registros

3º Maitê – 16.197

4º Alice – 14.518

5º Laura – 14.217

E claro, a tradição das Marias segue viva: Maria Cecília (13.954) e Maria Alice (12.724) continuam entre as favoritas. Já novidades como Aurora (11.031), Antonella (9.723) e Ísis (9.524) mostram que tem gente querendo ousar (com estilo!).

No time dos meninos…

Mesmo perdendo a coroa, Miguel continua firme em 2º lugar, com 22.142 registros. O top 10 segue com nomes curtos, modernos e de sonoridade forte:

3º Gael – 19.883

4º Ravi – 19.121

5º Theo – 18.493

6º Heitor – 17.726

7º Arthur – 16.872

8º Noah – 16.236

9º Davi – 15.601

10º Bernardo – 14.398

Fechando o ranking, Samuel (12.861) aparece como o único nome com mais de duas sílabas no top 10.

O levantamento faz parte do Portal da Transparência do Registro Civil, que permite buscas por nomes, estados e até cidades. Curioso? Vai lá procurar o seu — ou o do seu pet, vai saber…

Lista dos 10 nomes mais registrados em 2024

1º Helena – 22.533 registros

2º Miguel – 22.142 registros

3º Gael – 19.883 registros

4º Ravi – 19.121 registros

5º Theo – 18.493 registros

6º Heitor – 17.726 registros

7º Cecilia – 17.416 registros

8º Arthur – 16. 872 registros

9º Noah – 16.236 registros

10º Maite – 16.197 registros

