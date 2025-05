Wagner Moura comemora prêmios em Cannes: ‘Brasil é o país da cultura’

Ator não compareceu à premiação por estar envolvido nas gravações de um novo filme em Londres

Folhapress - 25 de maio de 2025

Wagner Moura após exibição do filme “O Agente Secreto” no Festival de Cannes. (Foto: Captura de Tela/Youtube/Festival de Cannes)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Wagner Moura gravou um vídeo para comemorar os prêmios conquistados pelo filme “O Agente Secreto” no Festival de Cannes, na França, neste sábado (24). Ele levou o prêmio de melhor ator, e Kleber Mendonça Filho, o de melhor direção.

O ator não pôde estar presente para receber o troféu devido às gravações de outro filme em Londres, na Inglaterra.

“Agora são quase 22h em Londres. Eu não fiquei em Cannes porque tinha que filmar. Eu recebi a notícia dos prêmios que a gente ganhou da forma mais louca possível, no set de filmagem”, disse Moura.

“Eu queria só dizer da felicidade que eu tenho por mim, por Kleber, pelo ‘Agente Secreto’, pelo cinema brasileiro, pela cultura brasileira. O Brasil é o país da cultura, o país da arte.”

Wagner Moura também relembrou o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

“Depois de um tempo muito difícil em que artistas e cultura não só haviam perdido a importância no Brasil, como foram bastante difamados. Ter hoje brasileiros torcendo pela vitória do cinema brasileiro internacionalmente, olhando pelo cinema brasileiro e dizendo: ‘esse filme, esses artistas nos representam’, como aconteceu com ‘Ainda Estou Aqui’, me dá uma alegria profunda”, afirmou.

Mais cedo, o ator já havia feito uma chamada de vídeo com o cineasta Kleber Mendonça Filho para falar com a imprensa no local do festival.

“Eu gostaria de estar aí com todos vocês, mas estou aqui sozinho tomando uma taça de vinho, em Londres”, disse Moura na ocasião.

“Eu acho que é um momento especial [para o cinema brasileiro]. Uma recepção maravilhosa em Cannes não é algo criado em laboratório, é muito orgânico”, afirmou Mendonça Filho, na sequência.

“O Agente Secreto” se passa no Recife, em 1977, e é protagonizado por Wagner Moura, que vive um pesquisador perseguido por homens truculentos. Apesar de a história não ser exatamente sobre a ditadura militar, ela denuncia a violência e a corrupção que marcaram o período. “O Agente Secreto” já havia vencido o prêmio da Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema.