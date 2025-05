Carro fica de ‘ponta-cabeça’ após bater contra caminhão em cruzamento do Vivian Parque

Apesar do susto, condutora do veículo de pequeno porte teve apenas escoriações leves

Gabriella Pinheiro - 26 de maio de 2025

Acidente entre caminhão e carro, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um acidente entre um carro e um caminhão resultou em capotamento e deixou o automóvel de pequeno porte severamente danificado. O caso aconteceu no Vivian Parque II, em Anápolis, na manhã desta segunda-feira (26).

A colisão ocorreu em torno de 9h, quando a motorista, de 29 anos, trafegava pela via em um Kwid Zen, no sentido aproximado Oeste-Leste.

Ao chegar no cruzamento com a rua X 1 e da rua Y 1, o caminhão não teria respeitado a sinalização de pare e veio a colidir no veículo, causando o capotamento.

O condutor do veículo de grande porte, de 71 anos, ficou no local para prestar apoio e a Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no endereço.

A motorista do Kwid teve apenas algumas escoriações na mão e o veículo teve danos na lateral direita, teto e vidros. Ambos automóveis foram liberados do local logo na sequência.

