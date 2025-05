Curso de mestrado profissional gratuito e a distância abre mais de 500 vagas em todo o Brasil

Inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de maio. Entre as instituições participantes está a UEG

Isabella Valverde - 26 de maio de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O sonho de cursar um mestrado pode estar mais próximo e acessível para quem deseja se qualificar na área de recursos hídricos.

Foram prorrogadas até 30 de maio de 2025 as inscrições para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA), que é gratuito, com aulas à distância, e ofertado por meio de uma rede de instituições públicas de ensino superior de todo o país.

Coordenado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), o programa oferece ao todo 532 vagas, distribuídas entre 26 universidades, inclusive a Universidade Estadual de Goiás (UEG).

O PROFÁGUA é reconhecido nacionalmente por seu foco em formar profissionais altamente capacitados para atuar na gestão, planejamento e regulação dos recursos hídricos, tema fundamental para o desenvolvimento sustentável.

As aulas são majoritariamente remotas, com atividades concentradas em ambientes virtuais, o que permite maior flexibilidade para os estudantes.

A formação é voltada especialmente a profissionais que atuam ou desejam atuar em instituições públicas, agências reguladoras, empresas ou organizações que trabalham com políticas de gestão da água.

Universidades participantes

Além da UNESP e da UEG, participam do programa outras universidades estaduais e federais de todas as regiões do Brasil, como:

UnB (DF), UFBA (BA), UFRGS (RS), UFPE (PE), UFC (CE), UEMA (MA), UERJ (RJ), UNEMAT (MT), UTFPR (PR), entre outras.

A lista completa com as 26 instituições participantes pode ser consultada no edital disponível no site oficial do processo seletivo.

Como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição até 30 de maio de 2025, acessando o link oficial do processo seletivo.

No site, também é possível acessar o edital completo, além dos anexos e demais documentos que detalham os critérios de seleção, número de vagas por instituição, cronograma, requisitos e conteúdo programático.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!