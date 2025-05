Esses são os nomes mais bonitos para bebês, segundo pesquisa

Pesquisador levou em consideração aqueles com sonoridade mais agradável ao ouvido humano

Anna Júlia Steckelberg - 26 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

Escolher o nome de um bebê não é tarefa simples. É como escolher o título de um livro que está prestes a ser escrito – com a diferença de que ele vai acompanhá-lo por toda a vida. E se você acha que os nomes mais bonitos são apenas uma questão de gosto, prepare-se: a ciência agora tem algo a dizer sobre isso.

O professor Bodo Winter, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, decidiu colocar a linguística a serviço das futuras mamães e papais. Especialista em fonética e linguagem cognitiva, ele conduziu uma pesquisa para descobrir os nomes com a sonoridade mais agradável ao ouvido humano.

A pesquisa, voltada para nomes em inglês, revelou que alguns soam tão bem que conquistaram o topo do ranking – inclusive em suas variações em outras línguas.

Entre os nomes femininos, Sophia (ou Sofia, no nosso bom português) reina soberana, seguida por Zoe e Rosie (também conhecida por aqui como Rosi ou Rosa).

Entre os garotos, o nome Zayn – sim, como o do ex-integrante do One Direction – lidera com folga, seguido por Jesse e Charlie.

Mas e no Reino Unido? Lá, quem reina entre os meninos é Matthew (Mateus, para os íntimos), seguido por Julian e Leo. Já entre as meninas, o nome Sophia continua sendo o queridinho.

E a inteligência artificial também resolveu opinar. Usando critérios como fonética suave, simplicidade, originalidade e associações positivas, a IA listou os nomes mais bonitos do mundo. Olha só alguns dos destaques:

Para elas: Valentina, Olivia, Isabella, Camila, Emma, Violeta, Zoe e Adara.

Para eles: Daniel, Lucas, Mateo, Benjamín, Liam, Noah, James e Adrián.

A escolha do nome de um bebê vai muito além da moda ou do som bonito — envolve afeto, identidade e, muitas vezes, até uma homenagem. Mas se você estiver em dúvida, agora pode até dizer: “Escolhi o nome com base na ciência.” E quem vai te julgar?

