5 tipos de dor de cabeça que não devem ser ignoradas

Médicos alertam para a população tomar cuidado e que existem tipos diferentes de cefaleia que variam por intensidade e dor

Magno Oliver - 27 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube / Canal Tua Saúde)

Já aconteceu de você, de repente, sentir uma dor de cabeça forte? Ou então uma leve dor de cabeça em diferentes partes do crânio? Segundo os médicos, são variações da chamada cefaleia.

Ela pode ter diversas causas e impactar bastante na qualidade de vida de quem sofre com problemas de dor de cabeça.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBC), no Brasil, 95% das pessoas terão em suas vidas, ao menos, um episódio de dor de cabeça.

No mundo a enxaqueca atinge 1 bilhão de pessoas e é a sexta doença crônica que mais incapacita, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em entrevista ao jornal AGazeta, o neuroloista José Antônio Junior, da Rede Meridional, contou que existem classificações diferentes para dores de cabeça.

1. A cefaleia Tensional

Esse tipo de dor de cabeça é considerado pelos médicos como um dos tipos mais comuns atualmente. Assim, essa dor é caracterizada por uma dor em intensidade leve a moderada, geralmente ao redor da cabeça. Esse tipo de cefaleia age como uma pressão ou aperto no crânio. Ela pode ter relacão com o estresse do dia a dia, crises de ansiedade ou ataques de fadiga.

2. Enxaqueca (migraine)

A enxaqueca é uma variante da dor de cabeça que aparece do forma mais intensa. Assim, em alguns momentos ela vem acompanhada de outros sintomas como náusea, vômito e sensibilidade à luz solar e ao som ambiente. A enxaqueca pode durar horas ou até dias e costuma ter episódios recorrentes. Muitos brasileiros sofrem com esse tipo de dor de cabeça.

3. Cefaleia em Salvas (ou cefaleia em cluster)

Já essa trata-se de uma dor extremamente forte em volta do crânio, que geralmente ocorre em episódios curtos, mas muito intensos. Tudo isso em uma região mais específica: ao redor do nosso olho. Ela é mais comum em homens e pode acontecer várias vezes ao dia durante o período de crise, não há periodização correta e definida sobre o tempo de ação.

4. Cefaleia Sinusal

Essa dor já tem associação com a inflamação ou infecção nos seios nasais e causa dor na região do rosto, testa ou ao redor dos olhos. Atinge em grande parte o público feminino e ataca em momentos inesperados do seu dia.

5. Cefaleia Secundária

Essa já tem causa em dualidade com alguma outra condição de saúde, como hipertensão, problemas neurológicos, uso de medicamentos ou trauma na cabeça. Os médicos alertam que essa dor de cabeça é um pouco perigosa pois aliada a outras condições de saúde pode causar dores terríveis.

