Abertas inscrições de processo seletivo na área da Saúde em Goiás com salários de até R$ 4,3 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e certame contará com apenas uma etapa

Gabriella Pinheiro - 27 de maio de 2025

Pessoa fazendo prova. (Foto: Agência Gov)

A Prefeitura de Senador Canedo abriu um Processo Seletivo simplificado com diversas vagas para contratação de profissionais na área da saúde.

No total, estão sendo disponibilizadas 1.107 oportunidades, sendo 369 para início imediato e 738 para formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de junho, de forma online, por meio do site da prefeitura, na aba “Concursos e Seleções”, seguida no link “Processo Seletivo Simplificado (edital nº 003/2025)”. Não será cobrado taxa.

Dentre as vagas disponíveis, estão: assistente social, auxiliar de saúde bucal, biomédico, cirurgião dentista — especialidade em pessoas especiais, cirurgião dentista clínico geral, cirurgião dentista buco maxilo, cirurgião dentista endodontista, cirurgião dentista ortodontista, cirurgião dentista periodontista, cirurgião dentista protista, educador físico, enfermeiro plantonista.

O certame contará com uma etapa, sendo ela a análise de títulos e experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Serão avaliados os certificados de doutorado, mestrado ou especialização na área, de acordo com a função escolhida pelo candidato.

Os selecionados poderão receber uma remuneração salarial de até R$ 4,3 mil e uma carga horária que varia entre 30 e 40 horas semanais. O contrato será temporário de um ano, com previsão de prorrogação dentro do prazo de 3 anos, por meio de aditivo.

Mais informações estão disponíveis no edital.