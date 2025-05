Clube de vantagens entrega ofertas exclusivas direto no Whatsapp todos os dias

Para quem adora uma promoção quentinha, o Rio Vermelho Atacadista está com novidade imperdível

Gabriella Licia - 27 de maio de 2025

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

Clientes do Rio Vermelho Atacadista agora têm um canal direto de economia na palma da mão: o Clube de Vantagens no WhatsApp. Gratuito, prático e atualizado diariamente, o serviço já virou o favorito de quem quer economizar de verdade nas compras da semana.

A proposta é simples: ao clicar neste link e entrar no canal oficial do Clube, o consumidor passa a receber, todos os dias, ofertas especiais, promoções relâmpago, cupons e condições exclusivas que só são divulgadas por lá.

Como funciona?

Sem precisar baixar aplicativo, sem formulários ou burocracia. Basta acessar o link do canal e começar a acompanhar as novidades. A equipe do Rio Vermelho compartilha as ofertas direto do canal no WhatsApp — uma forma rápida, leve e eficaz de ficar por dentro das melhores oportunidades.

“É muito mais prático do que ficar procurando promoções por aí. Eu vejo o que está em oferta no meu WhatsApp e já vou direto no que preciso”, conta Dona Marta, cliente fiel da unidade do Bairro São Joaquim.

Economia real no seu dia a dia

Com mais de duas décadas de tradição, o Rio Vermelho Atacadista se destaca pela variedade de produtos e pelos preços competitivos. E com o Clube, a experiência de compra se torna ainda mais vantajosa. Seja para o mês inteiro ou para uma compra rápida da semana, os descontos divulgados no canal são pensados para o consumidor que valoriza o próprio dinheiro.

Além disso, o canal antecipa eventos e campanhas especiais, como os tradicionais dias de preço baixo, feriadões promocionais e datas comemorativas. Quem acompanha, garante os melhores preços antes que acabem.

Onde comprar?

O Rio Vermelho Atacadista conta com três unidades físicas em Anápolis, incluindo uma loja exclusiva para bebidas. Uma está localizada no bairro Maracanã, outra na antiga ‘Pecuária’, no Parque das Nações, e a distribuidora de bebidas fica situada na Avenida JK.

Para mais informações sobre serviços e delivery estão disponíveis no aplicativo da rede, que pode ser baixado nas principais lojas virtuais.