Com formação gratuita e auxílio financeiro, Escola de Eletricistas está com inscrições abertas até 31 de maio

Além de preparar para o mercado de trabalho, a formação oferece uma chance real de mudar de vida, com independência financeira e valorização profissional

Gabriella Licia - 27 de maio de 2025

(Foto: Divulgação)

Quem busca uma nova oportunidade profissional já pode se inscrever na Escola de Eletricistas, iniciativa do Grupo Equatorial em parceria com o SENAI. Com vagas limitadas, o programa oferece formação totalmente gratuita, com aulas teóricas e práticas, além de auxílio financeiro durante o curso.

A capacitação é voltada para quem deseja ingressar no setor elétrico com qualificação e segurança, aprendendo com profissionais experientes e com suporte técnico completo.

O curso é gratuito e inclusivo, aberto a diversos perfis de candidatos, com foco no desenvolvimento de talentos locais e geração de emprego. A iniciativa já transformou a realidade de muitos participantes e agora pode ser a sua vez.

As inscrições seguem abertas até o dia 31 de maio. Para garantir sua vaga, acesse escoladeeletricistaseqtl.com.br e faça sua inscrição ainda hoje.