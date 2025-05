Jovem de 19 anos morre após participar de desafio ‘viral’ das redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um jovem de 19 anos, morador da Nova Zelândia, morreu no último domingo (25) após participar de um desafio que tem viralizado nas redes sociais do país, inspirado em movimentos de esportes como rúgbi e futebol americano.

Ryan Satterthwaite participava do desafio intitulado “run it straight” (corra em linha reta, em tradução livre), na cidade de Palmerston North, quando sofreu o acidente. Ele teve um “gravíssimo ferimento na cabeça”, chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. As informações são da BBC.

Desafio é um jogo de força corporal, que simula movimentos de atletas de rúgbi e futebol americano. Nele, dois participantes são colocados em um pequeno espaço de 20 metros por quatro metros. Cada participante fica em uma ponta e, na sequência, eles correm um em direção ao outro e se chocam no meio do caminho. O objetivo da “brincadeira” é ver quem é o mais forte, ou seja, quem consegue derrubar o oponente.

Esse tipo de desafio é praticado há muito tempo na Austrália e na Nova Zelândia. No entanto, a “brincadeira” tem se tornado uma tendência online entre jovens após ser endossada por alguns jogadores profissionais de rúgbi, esporte popular na Oceania, ainda segundo a BBC.

Vídeos de jovens participando dessa desafio são comuns nas redes sociais neozelandesas, diz o jornal britânico. Em algumas gravações, os participantes, alguns menores de idade, chegam a desmaiar como consequência do impacto contra o adversário.

Polícia alerta para os riscos da prática. “Pedimos a todos que repensem esse tipo de brincadeira e que levem em consideração os riscos sérios à própria vida”, declarou o porta-voz da polícia local, Ross Grantham, que classificou a morte de Ryan como uma “tragédia”

Desafio que matou Ryan também é praticado em uma espécie de competição que vale dinheiro. Na semana que antecedeu o acidente fatal com Ryan, uma competição de run it straight foi realizada em Auckland, uma das maiores cidades da Nova Zelândia, embora esse tipo de torneio não seja regulamentado pelas autoridades do país.

Organizadores descrevem desafio como “novo esporte de colisão mais feroz do mundo”. Na última edição, mais de mil pessoas participaram em busca do prêmio de US$ 13 mil (R$ 73 mil na atual cotação) dado ao vencedor.