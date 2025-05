Diretor de negócios da UOL mostra “caminho das pedras” para empreendedores regionais

Programação segue ao longo do dia no evento organizado pelo Portal 6 e Uol

Samuel Leão - 28 de maio de 2025

Diretor de negócios da UOL, Ricardo Canto. (Foto: Paulo de Tarso)

O primeiro palestrante do Empreenda Digital 2025, o diretor de negócios da UOL, Ricardo Canto, apresentou insights e cases do mundo dos negócios no meio digital. O evento, promovido pelo Portal 6 e UOL, ocorreu nesta quarta-feira (28), em Goiânia.

Com o tema “Como empreendedores regionais se beneficiam de ferramentas digitais para ganhar projeção nacional”, Ricardo Canto demonstrou de forma prática, como empresas podem alçar crescimento exponencial utilizando ferramentas digitais.

“Temos mais de 40 milhões de empreendedores no Brasil, cada vez mais jovens. O brasileiro já tem essa coragem, e a gente precisa dar apoio a esses empreendedores”, expressou.

Além de citar o papel de apoio prestado pelo Sebrae, falou da necessidade de integração de ferramentas, além do WhatsApp e do Instagram, para se ranquear melhor no Google e passar mais credibilidade para o consumidor – considerando a forte concorrência do mercado varejista.

Compreender a relação entre necessidade e oportunidade também foram pontos levantados, os quais fazem parte da “jornada do empreendedor”.

A programação segue com temas atuais e de impacto, como inteligência artificial, políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e estratégias de branding digital, com nomes como Ricardo Cavalini, Rone Evaldo, Virmondes Cruvinel é Monique Evelle, tornando o evento uma imersão completa em ideias e tendências que moldam o futuro dos negócios.

