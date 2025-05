CEO da Geolab e presidente da Rancheiro relembram o início das empresas e projetam tendências

Empresários goianos de destaque nacional foram atrações do evento realizado pelo Portal 6 e UOL

Samuel Leão - 28 de maio de 2025

Empresários parcitiparam do Empreenda Digital. (Foto: Portal 6)

Georges Hajjar Júnior, CEO da Geolab, e Ricardo Ander, presidente da Rancheiro, participaram do painel De Goiás para o Brasil, durante o Empreenda Digital, evento promovido pelo Portal 6 e UOL nesta quarta-feira (28). Eles falaram das trajetórias de sucesso e prospectaram o futuro das empresas em um mundo cada vez mais rápido e tecnológico.

Georges relembrou o início da carreira no Atacado da Família e no Armazém Goiás, até ingressar no ramo farmacêutico com o lançamento da Geolab.

“Sempre acreditei no que o governador Caiado costuma dizer: na educação. Fiz cursos sobre medicamentos nos Estados Unidos, busquei profissionais qualificados e fui formando opinião, com muita resiliência”, destacou.

O executivo também enfatizou o foco em inovação, mencionando o lançamento de colírios, comprimidos e outros produtos que se destacaram nacionalmente.

Ricardo Ander também contou como a Rancheiro começou. “Era bem pequena. Meus pais compravam café de Kombi, nas fazendas da região”, relembrou.

Ele falou ainda sobre a importância de aproveitar oportunidades. Segundo o empresário, além da fama conquistada pelo café, a Rancheiro tem se expandido nacionalmente com a produção de rosquinhas.

Há 15 anos à frente da empresa, Ricardo participou do lançamento da linha, que começou com a rosquinha de coco.

“As primeiras 100 caixas foram transportadas em cima de um caminhão verdureiro”, brincou. Hoje, a empresa é líder nacional no segmento e possui capacidade para produzir 9 toneladas de massa para rosquinhas por hora.

Além do painel De Goiás para o Brasil, o Empreenda Digital trará uma programação robusta com grandes nomes do empreendedorismo e da inovação.

Entre os destaques está a palestra Como empreendedores regionais se tornam grandes players nacionais, com Ricardo Canto Moreira Leite, diretor de Negócios do UOL, que contará com participações especiais de Thiago Ribeiro, CEO do Brasil Escola, e Uiatã Pires, fundador do Hub Cerrado.

A programação segue com temas atuais e de impacto, como inteligência artificial, políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e estratégias de branding digital, com nomes como Ricardo Cavalini, Rone Evaldo, Virmondes Cruvinel e Monique Evelle, tornando o evento uma imersão completa em ideias e tendências que moldam o futuro dos negócios.

