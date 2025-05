Motorista de aplicativo se livra por pouco de golpe de passageiro: “desconfiar SEMPRE”

Condutora viveu uma situação que só mesmo os anos de experiência na área para ajudar a sair do perigo

Magno Oliver - 28 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @amandapaiva.uber)

O trabalho como motorista de aplicativo é uma atividade que exige atenção, pois os condutores passam por muitos perigos.

Foi o que aconteceu com a motorista por aplicativo Amanda Paiva (@amandapaiva.uber), que viveu uma tentativa de golpe que jamais imaginou acontecer.

O que era para ser uma simples viagem por encomenda, acabou se tornando um perigo enorme que ela só foi perceber depois de aceitar a corrida. A motorista por aplicativo ficou apreensiva.

Motorista de aplicativo se livra por pouco de golpe de passageiro: “desconfiar SEMPRE”

“Tudo ia bem, mais um dia de trabalho e eu recebo uma chamada pela 99 e o passageiro novo. O valor da corrida? R$283. Aceitei e fui falar com o passageiro no chat”, disse ela no início da gravação.

Logo em seguida, ela conta que ele tinha uma contraproposta para o valor. O destino da viagem era a defensoria pública de Planaltina e o local de embarque uma empresa de materiais elétricos.

Ela dá mais detalhes e conta que a corrida não era para passageiros e sim para encomenda. Ao chegar na loja, ela viu que todas as informações estavam batendo e havia realmente uma encomenda a ser entregue.

Foi então que ela suspeitou e sentiu que o instinto estava falando mais alto. Ela pediu para conferir os PIXs de pagamento da mercadoria e foi então que algo estranho pintou no ar.

Ela tentou falar com ele no WhatsApp enquanto as vendedoras conferiam o pagamento e também buscar um pouco de proximidade e confiança. Assim, constataram que o valor não tinha caído na conta da empresa. Foi então que alertou para a possibilidade e questionou os seguidores sobre o que poderiam fazer com ela lá e se realmente queriam os materiais.

Além disso, ela também se questionou se pagariam a corrida dela ou se ela apenas seria mais uma vítima de um falso golpe aplicado em motoristas de aplicativo.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Paiva – Uber (@amandapaiva.uber)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!