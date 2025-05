Passageiro “sonso” arranca risadas de motorista de aplicativo: “ô meu Deus do céu”

Momento impagável viralizou nas redes sociais

Anna Júlia Steckelberg - 25 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Se você já demorou mais do que o normal para reconhecer o carro do motorista de aplicativo ou ficou ali na calçada, meio perdido, com cara de “será que é esse?”, saiba: você não está só. E talvez até tenha virado a estrela de um vídeo nas redes sociais – como aconteceu com o nosso rei da distração, Humberto.

Ana Luiza Alves, motorista de aplicativo e influencer do volante, compartilhou um momento impagável em seu Instagram que rapidamente ganhou o coração dos internautas.

No vídeo, ela grava o momento em que está prestes a pegar um passageiro. “Será que é esse sonso aqui na minha frente?”, comenta, entre risos, ao ver um homem claramente em dúvida sobre qual carro entrar. E completa com um clássico: “Ô meu Deus do céu”.

O “sonso”, no caso, é Humberto – que logo entra no carro e, para surpresa de Ana, manda um: “Desculpa a minha sonseira ali”. Pronto, a viagem já começou com um misto de vergonha alheia e risos.

Mas Humberto não parou por aí. Na hora de falar o código de verificação para liberar a corrida, se embanana todo e solta a frase com sinceridade: “Eu não posso estar tão bêbado assim”. Resultado? Ana Luiza cai na risada – e os seguidores também.

Durante o trajeto, para quebrar o gelo (ou talvez já levemente derretido pelo álcool), Humberto começa a falar poemas sem lé com cré usando o nome da motorista. E Ana? Só ri.

Nos comentários, os internautas se identificaram com a lerdeza do protagonista:

“Agora tô pensando 🤔 será que quando eu solicito o Uber, os motoristas pensam isso de mim, pois sou igual ao Humberto conferindo a placa.”

“Eu sou mais sonsa que o Humberto, achando que o carro dela era o da frente 😂”

“Humberto conquistou vários corações com uma participação espontânea no vídeo kkkkkkk.”

