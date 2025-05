Os 3 signos com o coração mais puro do zodíaco

São nativos que, mesmo em meio ao caos, mantêm a empatia, a sensibilidade e a intenção genuína de fazer o bem

Gabriella Licia - 28 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

No meio de tantas personalidades diferentes que o zodíaco nos apresenta, existem aqueles signos que se destacam por uma característica especial: a pureza de coração.

São pessoas que, mesmo em meio ao caos, mantêm a empatia, a sensibilidade e a intenção genuína de fazer o bem. Elas não fazem jogo, não usam máscaras e costumam agir com verdade, mesmo que isso as torne mais vulneráveis.

Ter um coração puro não significa ser ingênuo ou frágil — é, na verdade, uma demonstração de força interior. Esses signos carregam dentro de si uma luz que se reflete nas atitudes, na forma como tratam os outros e na maneira como lidam com os próprios sentimentos.

Confira logo abaixo quem são esses signos!

Os 3 signos com o coração mais puro do zodíaco:

1. Peixes

Regido por Netuno, Peixes é um signo profundamente intuitivo e sensível. Pessoas desse signo costumam sentir a dor dos outros como se fosse delas e estão sempre prontas a ajudar, mesmo sem receber nada em troca.

Seu coração é movido pela compaixão, pela empatia e por uma fé genuína no amor e na bondade humana.

2. Câncer

Câncer é o signo da proteção, da família e do afeto verdadeiro. Nativos cancerianos cuidam de quem amam com dedicação total e são capazes de grandes gestos de carinho sem esperar reconhecimento. Sua pureza está na entrega emocional e na vontade de construir laços sólidos, com base no amor e no respeito.

3. Touro

Apesar de ser conhecido pela teimosia, Touro tem um coração leal e sincero. Quando ama, ama de verdade — e faz de tudo para proteger quem considera importante. Sua pureza está na constância, na honestidade e na forma serena com que demonstra afeto, sem joguinhos ou exageros.

