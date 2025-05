Depois de muita luta, esses signos vão enfim dar a volta por cima

Com a chegada de novos trânsitos astrológicos favoráveis, o céu se abre para novas oportunidades e resoluções

Gabriella Licia - 26 de maio de 2025

Mulher sorridente. (Foto: Ilustração/Pexels)

Com a movimentação intensa dos astros nos últimos meses — incluindo eclipses, retrogradações e mudanças importantes de planetas em signos — muitos sentiram o peso de uma maré energética desafiadora.

A boa notícia é que essa fase começa a mudar. Com a chegada de novos trânsitos favoráveis, como a entrada de Júpiter em Gêmeos e a retomada do movimento direto de planetas importantes, o céu se abre para novas oportunidades e resoluções.

Alguns signos, em especial, serão diretamente beneficiados por essa virada astrológica. Depois de tanta luta, eles vão finalmente conseguir dar a volta por cima — seja no amor, nas finanças ou na vida pessoal. Confira se o seu signo está entre os favorecidos nesta fase de recomeço.

Depois de muita luta, esses signos vão enfim dar a volta por cima:

1. Touro

Depois de enfrentar limitações e inseguranças, Touro começa a colher os frutos do que foi plantado com paciência.

A energia de Vênus, seu planeta regente, volta a atuar de forma mais fluida, trazendo harmonia para a vida amorosa e mais estabilidade nas finanças. É hora de recuperar a confiança e seguir em frente com mais leveza.

2. Câncer

Os últimos ciclos mexeram com a base emocional de Câncer, mas agora a proteção lunar volta a se destacar, favorecendo reconexões, curas internas e decisões mais acertadas. A volta por cima virá através do fortalecimento das relações e de uma nova perspectiva sobre o futuro.

3. Escorpião

Com Marte em posição estratégica e influências positivas nos setores de transformação, Escorpião se vê diante de chances reais de romper com padrões antigos. Mudanças profundas finalmente começam a dar resultados concretos, especialmente no campo profissional e nas decisões de longo prazo.

4. Capricórnio

A pressão que Capricórnio vem carregando nos ombros começa a aliviar com o reposicionamento de Saturno e o apoio de Mercúrio em áreas práticas. Questões mal resolvidas se esclarecem, abrindo caminho para maior equilíbrio entre responsabilidade e bem-estar. O momento é de reafirmação e conquista.

