Os maiores mitos sobre churrasco e o que você precisa saber para preparar uma boa carne

Todo mundo cai em algumas coisas que são ditas por aí na hora de sapecar uma carninha na brasa, então vamos ver o que é ou não verdade

Magno Oliver - 28 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Embaixador do Churrasco)

A gente cresce ouvindo alguns mitos sobre churrasco e não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira, não é mesmo?

Então, confira agora alguns dos maiores mitos sobre churrasco e o que a gente precisa aprender para executar essa “arte” tão querida pelos brasileiros com qualidade.

1. “Só se deve usar sal grosso como tempero”

O mito do uso único e exclusivo do sal grosso no churrasco não é verdade.

Ele é um bom tempero para a carne, no entanto, temos também outras boas opções para realçar o sabor. Alho, ervas, pimentas, marinadas também fazem toda a diferença no seu corte de carne.

2. “Usar um toque de cachaça ou cerveja amacia a carne do churrasco”

Segundo os especialistas, a resposta é: depende.

Assim, algumas receitas indicam um pouco dessas bebidas para a amaciar a carne, porém elas não surtem eficiência para isso.

A explicação é que essas bebidas não conseguem agir no colágeno ou fibras dos cortes de carne. No máximo, elas alteram o sabor superficial.

Vinagre e suco de limão ou abacaxi são os mais indicados para amaciar um corte para churrasco.

3. “Carne selada ‘tranca’ os sucos internos”

Existe a crença popular de que a carne totalmente selada impede que os sucos internos escapem e o corte fique mais suculento e saboroso. A verdade é que selar cria uma crosta saborosa, porém não impede a saída dos líquidos.

Os churrasqueiros experientes orientam a focar em um ponto de cocção correto e o descanso da carne logo após o pós-grelha.

4. “Carne malpassada é carne crua”

O ponto de uma carne também é alvo de muitos mitos pela população. Assim, algumas pessoas evitam carne ao ponto para mal passado pela crença popular de que a carne não está boa para consumo e sim crua.

Os churrasqueiros explicam que o aspecto avermelhado não é sangue, mas mioglobina, uma proteína natural da carne. Não quer dizer que ela está crua.

