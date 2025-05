Zoológico de Brasília é fechado por suspeita de gripe aviária

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) – O Zoológico de Brasília será fechado temporariamente a partir desta quarta-feira (28) após a morte de duas aves silvestres dentro do parque. O Governo do Distrito Federal (GDF) informou que a medida é preventiva e visa proteger a saúde dos animais, visitantes e funcionários.

Duas aves foram encontradas mortas, sendo elas um pombo e um irerê. Os animais não faziam parte do plantel do zoológico, mas eram de vida livre e frequentavam o local pela presença de abrigo, água e alimento. As amostras dos animais foram recolhidas pela Secretaria de Agricultura do DF (Seagri-DF) e enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, para análise.

Ainda não há confirmação de infecção por gripe aviária, e nenhum outro caso suspeito foi registrado até o momento no DF, segundo a Seagri. O zoológico informou que monitora continuamente a saúde dos seus animais e mantém protocolos rígidos de biossegurança.

O fechamento do parque seguirá até que os resultados laboratoriais sejam divulgados e não haja mais risco à saúde pública. O governo afirma que a reabertura será reavaliada com base em critérios técnicos.