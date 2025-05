Esses 3 signos vão passar por uma revolução interna inesperada e devem se preparar

O importante é lembrar que, por mais desconfortável que pareça no início, esse processo tem como finalidade o reencontro com o que é essencial

Gabriella Licia - 29 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ Ron Lach)

As movimentações astrológicas recentes têm provocado uma espécie de agitação silenciosa dentro de muitos signos.

Com Plutão retrógrado, somado à influência de aspectos tensos entre planetas pessoais e transaturninos, o céu está criando o cenário perfeito para que processos internos venham à tona, especialmente aqueles que vinham sendo ignorados ou abafados.

Não é por acaso que muitos signos têm sentido uma inquietação que não conseguem explicar, como se algo dentro estivesse prestes a mudar drasticamente.

Essa fase é marcada por um chamado à autenticidade. O universo está, de certa forma, pressionando para que nos olhemos no espelho com mais verdade, e deixemos de lado as versões de nós mesmos que foram construídas para agradar, se encaixar ou simplesmente sobreviver.

O importante é lembrar que, por mais desconfortável que pareça no início, esse processo tem como finalidade o reencontro com o que é essencial. Três signos, em especial, estarão no centro desse turbilhão interno e devem se preparar para rever prioridades e abraçar versões mais fiéis de si mesmos.

Quer saber se o seu signo está entre os escolhidos pelo céu para viver essa revolução? Confira a seguir.

Esses 3 signos vão passar por uma revolução interna inesperada e devem se preparar:

1. Escorpião

A intensidade escorpiana vai ser ainda mais evidente nos próximos dias. Uma força interna poderosa deve levá-los a se libertar de padrões antigos, relacionamentos desgastados ou ciclos que já não fazem sentido. Esse movimento é emocional, mas impacta também decisões práticas.

2. Aquário

Conhecido pela mente livre, Aquário também está na lista dos signos que sentirá um desejo quase incontrolável de romper com estruturas rígidas — sejam de trabalho, relacionamentos ou até pensamentos. Essa revolução interna será voltada para reencontrar sua essência mais criativa e original.

3. Virgem

Organizado e prático, o virginiano pode se surpreender com um turbilhão emocional. O que parecia certo e seguro pode começar a incomodar. Mudanças no modo de pensar, de se comunicar e até de se relacionar com o próprio corpo devem marcar esse período.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!