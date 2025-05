PRF apreende adolescente que transportava drogas “prontas para venda” na BR-153

Menor foi avistado durante fiscalização de motocicletas na rodovia

Thiago Alonso - 29 de maio de 2025

Motocicleta do adolescente foi apreendida na BR-153. (Foto: Divulgação/PRF)

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na manhã desta quinta-feira (29), após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) portando dinheiro vivo e porções de cocaína “prontas para venda”.

A apreensão ocorreu quando a corporação fazia fiscalizações de motocicletas no km 507 da BR-153, na altura de Goiânia, sendo que ele pilotava uma delas.

Ao ordenar a parada, os policiais logo constataram que se tratava de um menor de idade. Junto com ele, foram encontradas 23 porções de cocaína prontas para venda, além de R$ 1,2 mil em espécie.

Quando questionado, ele explicou que estava transportando as drogas para Aparecida de Goiânia, e que seria a primeira vez que fazia a entrega.

Diante disso, o adolescente foi detido ainda na BR-153 e encaminhado até a Central de Flagrantes do município.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes dar prosseguimento nos devidos trâmites legais, seguindo as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

