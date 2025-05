Cliente dichava maconha em estabelecimento de Anápolis e ainda debocha: “vem em mim”

PMs foram informados que o suspeito já era conhecido por condutas parecidas na região

Thiago Alonso - 30 de maio de 2025

Polícia Militar (PM) esteve no local. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta quinta-feira (29), após um cliente causar confusão em um estabelecimento no Bairro Jundiaí Industrial, região Centro-Oeste de Anápolis.

Tudo começou quando o homem, já conhecido por causar desentendimentos na região, chegou ao local público e começou dichavar maconha para consumir, sem se importar com a presença de outras pessoas.

A situação piorou quando o suspeito simplesmente arremessou uma lata de energético no chão, o que acabou respingando em outros clientes que estavam por perto.

Ao perceber o ocorrido, o proprietário do estabelecimento se dirigiu até o homem, solicitando que ele parasse com a conduta, pois estava incomodando as outras pessoas. Apesar disso, ele não pareceu se importar com a advertência, respondendo ao empresário com deboche.

Minutos depois, o proprietário do estabelecimento foi alertado por uma outra cliente, que o avistou o suspeito, antes causador de confusão, saindo do local sem pagar a conta — algo que ele já era conhecido por fazer na região.

Neste momento, o dono entrou em um carro e partiu em busca do suposto caloteiro pelas ruas, o encontrando ainda nas proximidades. Ao questioná-lo por não ter pago a conta, o homem respondeu novamente com sarcasmo: “vem em mim”.

Sem resolver a situação, o empresário simplesmente decidiu voltar para o veículo, instante em que foi surpreendido pelo suspeito, que tentou agarrá-lo, iniciando uma agressão.

Apesar do susto, a vítima conseguiu se desvencilhar, desferindo chutes na região das costelas do cliente, se retirando do local em seguida e se dirigindo de volta ao estabelecimento.

Passado algum tempo, pensando ter dispersado a presença do suposto autor, o empresário foi surpreendido novamente com o suspeito passando em frente ao estabelecimento dentro de um carro com vidros escuros. No banco traseiro, ele abaixou os vidros e ameaçou a vítima, se evadindo em seguida.

O proprietário do estabelecimento acionou a PM, que o orientou a registrar o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes realizar a abertura de um inquérito para apurar o ocorrido, assim como as devidas medidas cabíveis.

