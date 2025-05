Pão de algodão: fica super fofinho e é muito barato

Preparo do delicioso pão exige uma técnica diferenciada, mas vale totalmente a pena no final

Magno Oliver - 30 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/Instagram)

O tradicional pão de algodão ou pão de leite japonês, é famoso por sua textura super macia e fofinha.

O preparo exige uma técnica diferenciada que consiste em cozinhar uma parte da farinha com água ou leite antes de misturar a massa.

Essa é uma opção perfeita para o lanche da tarde, principalmente quando acompanhado de um delicioso cafézinho quentinho.

Pão de algodão: fica super fofinho e é muito barato

Ingredientes para a receita de pão de algodão

– 500g de farinha de trigo – R$ 2,63;

– 240 ml de água morna – R$ 0;

– 4 colheres de sopa de açúcar R$ 0,20;

– 70 ml de óleo – R$ 0,36;

– 1 ovo – R$ 0,88;

– 1 colher de chá de sal R$ 0,02;

– 10g de fermento biológico seco – R$ 1,80.

Custo total da receita: R$ 5,89 / Rendimento total: 2 pães de aproximadamente 450g.

Modo de preparo do Pão de Algodão

Em um recipiente grande, misture a água, o óleo, coloque os ovos, adicione o açúcar, o fermento e misture bem até virar uma mistura homogênea e bem densa.

Assim, coloque um pouco de farinha, mexa mais um pouco para modelar a massa. Em seguida, vamos de sal, farinha novamente e depois coloque um saquinho na mão para modelar a massa.

Em uma bancada untada com farinha, coloque a massa e sove ela por 10 minutos até ficar lisinha e macia. Feito isso, coloque em um recipiente, cubra com papel plástico e deixe descansar até ela começar a dobrar de tamanho.

Depois que descansar, leve a uma bancada enfarinhada novamente e divida a massa em duas partes. Modele bolinhas ou rolinhos com rolo de massa e estique ela bem. Corte tiras na borda e enrole a massa.

Leve ao tabuleiro untado para assar e deixe descansando por uma hora. Feito isso, passe gema com um pouquinho de leite por cima, leve para assar por 200º por 30 minutos. Por fim, espere esfriar e corte as tiras do pão. Assim, agora é só servir.

Confira um vídeo com a receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Endrik Rafael (@endrikbr)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!