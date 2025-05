6 séries mais esperadas pelo público até o final de 2025

Algumas séries que marcaram gerações estão retornando com novos episódios épicos, ainda esse ano

Ruan Monyel - 31 de maio de 2025

(Foto: Divulgação/Netflix)

Algumas séries vêm ganhando cada vez mais espaço no coração dos fãs de entretenimento, e se consolidam criando um grande “fandom”.

E para quem já está contando os dias para novas temporadas e estreias, 2025 promete ser um ano recheado de emoções.

Algumas séries que marcaram gerações estão retornando com novos episódios, enquanto outras prometem encerrar histórias épicas com chave de ouro.

1. Sandman (Última temporada)

Dividida em duas partes, a temporada final estreia em 3 de julho (volume 1) e 24 de julho (volume 2), na Netflix.

Os fãs aguardam um desfecho grandioso para a jornada de Sonho e seus irmãos perpétuos, que exploram temas profundos como morte, desejo e eternidade.

2. Dexter: Ressurreição

Após o sucesso de “Dexter: New Blood”, a nova série revisitará a juventude do famoso serial killer.

A produção, ambientada cerca de 15 anos antes da trama original, mostrará como Dexter lidou com seus primeiros impulsos sombrios. A estreia está prevista para 11 de julho no Paramount+.

3. Os Outros (3ª temporada)

O drama nacional do Globoplay é uma das séries mais aclamadas da plataforma, sem data definida, mas com mais conflitos entre vizinhos em um condomínio no Rio de Janeiro.

A trama segue explorando tensões familiares e sociais em episódios repletos de tensão, mistério e crítica social.

4. Percy Jackson e os Olimpianos (2ª temporada)

Depois do sucesso da primeira temporada, Percy Jackson retorna ao Disney+ com novas aventuras no universo mitológico, mas ainda sem data confirmada.

A segunda temporada adapta o livro “O Mar de Monstros” e continua acompanhando o jovem semideus em sua missão para salvar o Acampamento Meio-Sangue.

5. Wandinha (2ª temporada)

Uma das séries que mais conquistou o público, graças ao carisma sombrio de Jenna Ortega, retorna na Netflix.

A segunda temporada promete novos mistérios e aprofundamento nos poderes e no passado da personagem, mantendo o clima gótico e divertido que fez sucesso.

6. Round 6 (3ª temporada)

Por fim, uma das séries que virou fenômeno mundial prepara sua terceira temporada e promete grandes acontecimentos.

A trama continua a explorar os jogos mortais e o impacto psicológico nos sobreviventes, com novos episódios disponíveis no dia 27 de junho na Netflix.

