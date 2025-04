Séries renovadas pela Netflix para 2025; veja a lista

A plataforma anunciou uma extensa lista de renovações, com produções que conquistaram o público

Ruan Monyel - 23 de abril de 2025

Luke Newton como Colin Bridgerton e Nicola Coughlan como Penelope Featherington em cena da terceira temporada de ‘Bridgerton’. (Foto: Liam Daniel/Netflix)

O ano de 2025 promete ser repleto de emoções para os assinantes da Netflix, afinal, algumas das séries renovadas são as mais queridas pelo público.

A plataforma de streaming anunciou uma lista de renovações, abrangendo desde dramas intensos até comédias envolventes, garantindo entretenimento de qualidade para todos os gostos.

E se você é assinante da plataforma, vale a pena conferir as novidades e já deixar salvo na lista para não perder nenhum episódio.

Entre as séries renovadas, uma das mais aguardadas é a 5ª e última temporada de “Stranger Things”, que encerrará a saga dos jovens de Hawkins no Mundo Invertido.

Já “Round 6” retorna com sua 3ª temporada, prometendo novos desafios e reviravoltas no jogo mortal que conquistou o mundo.

Os fãs de “Bridgerton” também podem comemorar, afinal, a 4ª temporada da série continuará explorando os romances e intrigas da alta sociedade.

Dentre as séries renovadas que já ganhou uma nova leva de episódios está “Black Mirror”, que chegou à sua 7ª temporada explorando as complexidades da tecnologia na sociedade.

“Você”, sucesso da Netflix, retorna para a 5ª temporada, dando continuidade à história de Joe Goldberg e suas obsessões perigosas.

Além disso, “Ginny e Georgia” estreia sua 3ª temporada, aprofundando as relações familiares e os segredos do passado.

A Netflix também confirmou mais séries renovadas, como, “All of Us Are Dead”, “Avatar: O Último Mestre do Ar”, “A Diplomata”, “Berlim”, “Casamento às Cegas: Brasil”, “Com Carinho, Kitty” e “DNA do Crime”.

Com uma programação tão rica e variada, 2025 se apresenta como um ano promissor para os amantes de séries. Vale a pena conferir cada uma delas.

