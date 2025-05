Cientificamente comprovado: o nome masculino mais bonito

Ele foi eleito com base em critérios como sonoridade, fluidez fonética e impacto emocional

Magno Oliver - 31 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Lisa from Pexels)

Escolher o nome de um ser humano pode parecer tarefa fácil, mas, na verdade, é preciso analisar uma série de fatores.

Assim, sabemos que os nomes são mais que rótulos a alguém, eles tratam de expressões culturais, afetivas, estéticas e que caracterizam uma pessoa.

Mas e se a ciência pudesse analisar e indicar qual seria o nome masculino mais bonito do mundo nos dias atuais?

Uma pesquisa baseada em uma análise nominal de 2018 investigou a beleza dos nomes com base em critérios diversos.

Entre eles estão: suavidade das consoantes, harmonia sonora, impacto emocional e grafia da palavra.

O estudo da marca My 1st Years, liderada pelo linguista Bodo Winter, da Universidade de Birmingham, analisou diversos nomes masculinos e femininos.

O intuito era descobrir quais são os mais agradáveis de se ouvir, pronunciar e também escrever.

Em resultado de análise, a pesquise encontrou lá no Reino Unido o nome que atendeu aos critérios do estudo.

Assim, o primeiro lugar como nome masculino considerado mais bonito do mundo foi Zayn. Esse nome é bem famoso na região por conta da fama do cantor Zayn Malik, ex-integrante da boyband One Direction.

Já nos Estados Unidos, o primeiro lugar ficou com o nome Matthew (Mateus, em português). É um nome de origem hebraica que significa “presente de Deus” e que, segundo a pesquisa, traz uma sonoridade especialmente agradável e atendem aos requisitos buscados na análise.

Outros nomes que ocuparam o top 5 foram Julian, William, Isaiah e Leo. Os avaliadores elegeram por conta de suas fluidez fonética, emoções positivas, escrita e pronúncia agradáveis.

