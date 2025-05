Espeto de churrasco é utilizado como arma em Anápolis; polícia é acionada

Mulher teve braço lesionado e envolvidos foram levados até delegacia

Gabriella Pinheiro - 31 de maio de 2025

Sirene. (Foto: Reprodução)

No fim da noite da última sexta-feira (30), uma mulher, de 37 anos, foi ameaçada e agredida pelo pelo ex-companheiro, de 47 anos, que usou um espeto de churrasco para cometer o crime. O caso aconteceu em uma residência na Vila Mariana, em Anápolis.

Toda a situação teria ocorrido em torno de 23h, quando o suspeito se deslocou até a propriedade onde a vítima reside e entrou na casa, com a autorização dos filhos dela.

Logo na sequência, ele começou a agredir a mulher, conseguindo lesionar o braço dela. Não o bastante, o suspeito teria tentado prosseguir com as agressões utilizando um espeto de carne, alegando que iria arrancar a cabeça da ex.

Após a situação, a Polícia Militar (PM) foi acionada e o suposto autor fugiu do local. O homem foi encontrado escondido em uma casa nas proximidades, a menos de 100 metros de distância.

Ambos envolvidos foram levados até a delegacia da Polícia Civil (PC) e uma Verificação Preliminar de Informações (VPI) foi lavrada em desfavor do suspeito.

