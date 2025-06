Vídeo: dupla atira à queima-roupa contra homem na Vila Mutirão, em Goiânia

Equipes de batalhões da Rotam, Giro e Força Tática foram acionadas para atender a ocorrência

Da Redação - 01 de junho de 2025

Homem foi baleado em plena luz do dia. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram quando um homem, de 44 anos, foi baleado em plena luz do dia, na manhã deste domingo (1º), em Goiânia.

A vítima caminhava pela Vila Mutirão, acompanhada de três crianças e uma mulher, quando um carro parou bem ao lado e duas pessoas saíram já disparando contra ele.

Os tiros foram totalmente direcionados ao homem, sendo que a dupla de suspeitos chega a se aproximar e efetuar os disparos à queima-roupa, a fim de matá-lo ainda no local.

Apesar do susto, a vítima sobreviveu aos tiros e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Mas, devido à gravidade, os familiares, por conta própria, o encaminharam para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), com medo de que o socorro demorasse a chegar.

Em imagens de câmeras de segurança nas proximidades, é possível ver quando um veículo preto — que aparentemente já vinha seguindo a vítima — para bem ao lado dela. Na sequência uma dupla desce do veículo, já disparando contra ele.

A ação foi tão rápida que uma criança acaba caindo junto com o homem, mas não parece ter se ferido, enquanto as outras fogem juntamente com a mulher.

Equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e Força Tática da Polícia Militar (PM) também estiveram presentes, sendo responsáveis por localizar o carro dos supostos autores, que foi encontrado ainda nas proximidades.

Ao identificarem o veículo, os PMs conseguiram acessar a identidade do proprietário, verificando que se tratava de um homem com diversas passagens criminais. Apesar disso, ele não foi localizado no local.

Quando questionados sobre o ocorrido, a família da vítima auxiliou nas investigações, relatando que ele também possui várias autuações policiais, sendo que ele estava até mesmo usando uma tornozeleira eletrônica por ter cometido um homicídio.

Segundo o irmão do homem, há tempos ele vinha sofrendo ameaças de morte, fato que pode ter ocasionado a tentativa de assassinato registrada neste domingo (1º).

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde uma investigação deve ser realizada a fim de apurar os possíveis envolvidos no crime, assim como a dinâmica da ocorrência.

