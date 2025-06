Motorista de aplicativo chama atenção com placa com “serviços” em carro

Tem Uber com água, balinha e carregador... e tem esse aqui, que oferece conselhos amorosos, cobertura de espionagem e até encenação de ciúmes

Anna Júlia Steckelberg - 02 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem disse que pegar um carro de motorista de aplicativo é só uma corrida de um ponto ao outro claramente nunca entrou no veículo desse motorista, aparentemente de Recife, em Pernambuco, que viralizou nas redes sociais com uma placa um tanto quanto inusitada afixada no banco do carro.

O conteúdo? Um verdadeiro cardápio de “serviços” que mistura humor, situações dignas de novela mexicana e uma pitada de psicologia de botequim. A placa diz:

“Ao entrar no carro você não sabe quem está mais cheiroso, eu ou o carro.”

“Se quiser contar seus chifres eu escuto e até dou conselho.”

“Levo pra motel, casa das primas, matagal, prédio abandonado… só não participo. Se tu és meio doido(a), dou 10% de desconto. Gosto é da confusão.”

Motorista de aplicativo chama atenção com placa com “serviços” em carro

A publicação com a imagem da placa foi parar no Instagram e causou uma enxurrada de comentários:

“Meu senhor, eu já peguei esse Uber kkkkkkk”, comentou um usuário.

“Isso não é um Uber, é o prefeito do Recife João Campos!”, brincou outro.

“Gostei dessa: ‘aparto a briga, se ele te bater’. Com ele não tem essa de briga de casal ninguém mete a colher.”

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pernambucoshitbot (@pernambucoposting)

O sucesso da postagem não se deu apenas pelo bom humor, mas pela identificação com situações que muitos passageiros já viveram, ou, pelo menos, ouviram falar. Afinal, quem nunca pensou em chamar um Uber só para dar um “tchau minha vida” bem dramático na frente do ex?

Embora ainda não se saiba o nome do motorista, uma coisa é certa: ele virou celebridade instantânea e conquistou a internet com sua criatividade e carisma. Em tempos de corridas silenciosas e motoristas impacientes, essa abordagem bem-humorada caiu como um refresco.

Se toda cidade tem aquele táxi ou Uber lendário, Recife agora tem o seu e, pelo visto, com trilha sonora de sofrência, sigilo garantido e, quem sabe, conselhos melhores que os do terapeuta.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!