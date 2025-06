Vídeo: documentos são abandonados na porta de famosa boate de Goiânia

Portal 6 buscou contato com o estabelecimento, a fim de entender o que poderia ter acontecido

Paulo Roberto Belém - 02 de junho de 2025

Dezenas de documentos foram descartados (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (02), mostra um apanhado de documentos que teriam sido descartados na porta de uma casa noturna localizada no Setor Sul, em Goiânia.

Nas imagens repercutidas no perfil do @portallestenoticias, é possível observar dezenas de documentos expostos sobre uma lixeira, com a fachada da Boate Roxy sendo exibida logo em seguida.

De acordo com o registro, a maioria se trata de documentos de identificação – registros gerais e carteiras de motorista, além de um papel com anotações não identificadas.

Contudo, ainda não há informações sobre a autoria do descarte.

A reportagem entrou em contato com a boate, que não respondeu ao pedido de informações a tempo da finalização da matéria. O espaço segue aberto.

Vídeo: documentos são abandonados na porta de famosa boate de Goiânia pic.twitter.com/M9pZscRa39 — Portal 6 (@portal6noticias) June 2, 2025

