Vídeo: jovem apanha de homem apontado como dono de mercado em Anápolis após suposto furto

Portal 6 teve acesso às imagens que mostram o que aconteceu no Parque Iracema, região Norte da cidade

Da Redação - 02 de junho de 2025

Agressão teria ocorrido na porta de um mercado (Foto: Captura)

Imagens as quais o Portal 6 teve acesso nesta segunda-feira (02), mostram a agressão de um jovem sendo agredido por um suposto dono de mercado no Parque Iracema, região Norte de Anápolis.

No registro, é dito pelo autor que “todo dia você tá vindo aqui, malandro”. As imagens continuam com um motociclista tentando apaziguar o que estaria prestes a acontecer.

Em seguida, as agressões começam com o agredido dizendo “eu ia te pagar” pedindo “favor” para não ser agredido. Entretanto, um som de um suposto sufocamento é exalado, enquanto tentava se desvencilhar.

“Eu ia pagar ele”, prosseguiu, enquanto ouvia acusações de roubo. Ao fundo, ocorre o que seria o acionamento da polícia, enquanto as imagens encerram.

A reportagem tentou entrar em contato com o mercado por telefone, WhatsApp e pelo Instagram, mas não houve retorno a tempo da finalização da matéria. Contudo, o espaço segue aberto para posicionamento.

Vídeo: jovem apanha de homem apontado como dono de mercado em Anápolis após suposto furto pic.twitter.com/12GDFYwxCH — Portal 6 (@portal6noticias) June 2, 2025

