Melhores lugares para comprar artigos religiosos na Grande Goiânia

Comércios oferecem itens como roupas, imagens de santos e outros produtos

Gabriella Pinheiro - 03 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ Pixabay)

Em meio ao crescimento do mercado de artigos religiosos — sobretudo após a pandemia da Covid-19, em 2020, quando muitos se apegaram ainda mais à fé —, estabelecimentos voltados para esses produtos se tornaram uma nova oportunidade de negócios para empreendedores e têm se destacado na Grande Goiânia.

Os comércios oferecem itens como roupas, imagens de santos, além de outros artigos, como terços e livros religiosos.

1. Ágape Moda

Para quem é católico, a loja Ágape, localizada na Rua 6, no Setor Central, em Goiânia, oferece uma vasta opção de artigos do segmento religioso.

Aberta de segunda a sábado, é possível encontrar no local itens como crucifixos, velas, imagens de santos, bíblias de diferentes estilos — incluindo modelos infantis —, além de vestimentas ligadas à fé.

Criada há 26 anos, a empresa fabrica peças de vestuário no bairro Goiânia 2 e também possui uma loja em Anápolis.

2. Flora Cigana

Abrangendo adeptos das religiões Umbanda, Candomblé, Catolicismo e Esoterismo, está a Flora Cigana, localizada na Avenida São Paulo, no Parque Real de Goiânia, em Aparecida de Goiânia.

Para se ter uma ideia, o estabelecimento conta com mais de 10 mil artigos cadastrados, entre velas, imagens de santos, terços, peças de vestuário e outros itens.

O local, inclusive, possui uma fábrica de velas que processa mais de 50 toneladas de parafina por mês. Os produtos são distribuídos em todo o Brasil, atendendo diversos tipos de comércios.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h30.

3. Shop das Igrejas

Outra dica é o Shop das Igrejas, localizado na Avenida Honestino Guimarães, no Setor Campinas, em Goiânia. Voltado para o público evangélico, o local é destino certo para pastores e membros da comunidade que buscam produtos de qualidade para evangelização e cultos.

Por lá, é possível encontrar itens que vão desde púlpitos para o altar até materiais para decoração da mesa da ceia, além de óleos para unção e outras opções.

4. Dom de Amar Distribuidora de Artigos Religiosos Católicos

Localizada na Rua Senador Morais Filho, no Setor Campinas, em Goiânia, a Dom de Amar Distribuidora de Artigos Religiosos Católicos é uma das maiores do Centro-Oeste e oferece um vasto catálogo.

Com mais de 4 mil variedades de produtos, é possível encontrar bíblias de diversos modelos, livros para colorir, além de livros infantis com histórias bíblicas.

5. Flora Cantinho do Cantuá

Por fim, está a Flora Cantinho do Cantuá — que tem lojas no Setor Novo Horizonte, Jardim Nova Esperança e Jardim da Luz, em Goiânia, e uma unidade no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia.

Por lá, é possível encontrar velas de diferentes cores, imagens de entidades, melaço de cana, facas, tachos de cobre, produtos de barro, entre outros itens.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!