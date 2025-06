Motorista de app é pego de surpresa e fica sem acreditar no que aconteceu em corrida: “é cada situação”

A lição que fica é que é sempre bom ter uma câmera no carro, e muita paciência

Anna Júlia Steckelberg - 03 de junho de 2025

Imagem ilustrativa de motorista de aplicativo (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasi)

Se você é daqueles que acredita que dirigir por aplicativo é só seguir o GPS e desejar “boa viagem”, talvez seja hora de repensar. Uma história para lá de inacreditável tomou conta das redes sociais e reacendeu um alerta sobre os perigos (e as surpresas) da rotina do motorista de app. E não, não estamos falando de uma corrida demorada ou de trânsito no horário de pico. A coisa foi bem mais tensa.

Tudo começou quando o perfil “Uber da Depressão”, conhecido no Instagram por compartilhar histórias reais de motoristas de app, divulgou um vídeo que mostra uma situação no mínimo caótica.

A corrida começou com um gesto até gentil: uma mulher entregou R$ 150 ao motorista para levar uma “amiga” até a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O carro foi pedido no nome de Darlan, marido da passageira ausente.

O que parecia uma corrida comum logo virou novela mexicana versão real. Durante o trajeto, a passageira fez uma ligação e se desentendeu com a “amiga” que havia solicitado o carro.

Irritada, exigiu que o motorista mudasse o destino para Belford Roxo e ainda fizesse uma parada para buscar o marido dela. O motorista, já desconfiado da reviravolta, recusou: “o destino final colocado foi na Barra, e é pra lá que vamos”, afirmou, tentando manter a calma.

Foi aí que tudo desandou. A passageira se exaltou, disse que estava pagando e que ele tinha que obedecê-la. O motorista, cada vez mais preocupado, propôs voltar ao ponto inicial. Ela se recusou. A solução? Levar o caso para a delegacia.

A mulher surtou, puxou a camisa do motorista, pegou o dinheiro que estava no painel e saiu do carro, deixando o motorista assustado e tremendo.

Nos comentários da publicação, a indignação foi geral. “Fico com pena do motorista. A pessoa trabalhando pra ganhar seu sustento, precisar ser humilhado por gente sem noção. Triste, viu”, escreveu um seguidor. Outro mandou a real: “Repitam comigo, senhoras e senhores: NUNCA ATIVE A OPÇÃO DE PAGAMENTO EM DINHEIRO”.

Fica o alerta: para quem dirige, é sempre bom ter uma câmera no carro, e muita paciência. E para quem pede: respeito é o mínimo. Afinal, é cada situação…

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por uber da depressão (@uberdepre)

