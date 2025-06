6 filmes que todo mundo deveria assistir ao menos uma vez na vida

Aqui, trouxemos os que carregam peso dramático, originalidade e, claro, cenas que viraram história

Anna Júlia Steckelberg - 01 de junho de 2025

Christopher Lloyd e Michael J. Fox em cena de De Volta Para o Futuro (1985). (Foto: Divulgação)

Tem filmes que a gente assiste, gosta e esquece. E tem aqueles filmes: obras que grudam na memória, mexem com a cabeça, e viram referência até em conversa de fila de banco.

Se você é do time que ama um bom clássico ou quer entender por que algumas histórias são consideradas obrigatórias, este guia é pra você.

Pensando nos grandes títulos que marcaram gerações e ajudaram a moldar a cultura pop — e até o jeito como enxergamos o mundo —, listamos 6 filmes que, sinceramente, todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez na vida.

Essa seleção faz parte de uma lista maior publicada pelo TechTudo, reunindo 12 verdadeiros tesouros do cinema. Aqui, trouxemos os que carregam peso dramático, originalidade e, claro, cenas que viraram história.

1. Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994)

Tom Hanks brilha como Forrest, um homem com limitações intelectuais que, mesmo assim, participa dos principais eventos da história americana. Uma lição de vida em cada cena. Disponível no Amazon Prime Video e Mercado Play.

2. A Lista de Schindler (1993)

Dirigido por Steven Spielberg, o filme retrata o impacto de um empresário alemão que salvou mais de mil judeus durante o Holocausto.

É intenso, tocante e necessário. Disponível no Globoplay.

3. De Volta Para o Futuro (1985)

Um adolescente, um cientista maluco, um DeLorean que viaja no tempo… Precisa dizer mais? Um clássico da ficção científica com muito humor e criatividade. Pode ser visto no Amazon Prime Video.

4. Pulp Fiction (1994)

Quentin Tarantino entregou aqui uma verdadeira aula de estilo, com histórias entrelaçadas, diálogos afiados e muita tensão.

É o tipo de filme que você termina e pensa: “o que foi que eu acabei de ver?”.

5. O Iluminado (1980)

Obra-prima do terror psicológico, com Jack Nicholson em uma das performances mais assustadoras do cinema.

Se você nunca viu… veja de dia. Ou com todas as luzes acesas.

6. Beleza Americana (1999)

Uma crítica ácida ao estilo de vida suburbano americano, com atuações marcantes e reviravoltas que fazem pensar. É desconfortável — e brilhante.

