Perfumes da Jequiti que surpreendem e dão de 10 a 0 em outras marcas famosas

Se você busca qualidade e economia, eles são uma excelente opção

Anna Júlia Steckelberg - 03 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Você já torceu o nariz para perfumes de catálogo? Achou que só os importados tinham aquele “quê” de sofisticação? Pois é, a Jequiti está aqui para provar o contrário, oferecendo fragrâncias que não apenas impressionam, mas também rivalizam com marcas renomadas, tudo isso sem pesar no bolso.

Desde sua fundação em 2006, a Jequiti tem se destacado no mercado brasileiro de cosméticos, apostando em perfumes assinados por celebridades e desenvolvidos em parceria com renomadas casas de fragrâncias internacionais.

Pensando nisso, hoje listamos alguns desses perfuminhos que deixam tantos outros no chinelo!

Perfumes da Jequiti que surpreendem e dão de 10 a 0 em outras marcas famosas

1. Ana Furtado

Com notas de frutas vermelhas, bergamota e toranja no topo; rosa, jasmim sambac e frésia no coração; e patchouli, vetiver e baunilha na base, essa fragrância é frequentemente comparada ao Miss Dior Cherie 2007 da Dior.

2. Patrícia Abravanel Essence

Inspirado no La Belle de Jean Paul Gaultier, este perfume combina notas frutadas doces com um fundo amadeirado e toques de baunilha, proporcionando uma experiência olfativa marcante.

3. Eliana Turmalina

Com notas oceânicas, bergamota, maçã, cassis e damasco no topo; notas verdes, íris, cacau, tuberosa e jasmim no coração; e almíscar, sândalo, âmbar, fava tonka, baunilha, amêndoa e maltol na base, essa fragrância é comparada ao Good Girl de Carolina Herrera.

4. Juliana Paes Glam

Com uma combinação de flor de laranjeira, peônias, pêra e carambola, essa fragrância é frequentemente associada ao Lady Million de Paco Rabanne.

Além da similaridade com perfumes importados, as fragrâncias da Jequiti se destacam pela fixação e projeção.

Por exemplo, o perfume Amore, com notas de frutas vermelhas, bergamota e toranja, apresenta uma fixação surpreendente de até 6 horas, mesmo sendo uma colônia acessível.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!