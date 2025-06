Polícia encontra corpo de empresário desaparecido em buraco no autódromo de Interlagos, em SP

PAULO EDUARDO DIAS E LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O corpo de um homem foi encontrado nesta terça-feira (3) em um buraco no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o buraco tem entre cinco e seis metros de profundidade e largura de 50 centímetros.

O buraco fica em uma área próxima do portão 9 do autódromo, em uma obra localizada entre o kartódromo e a pista. Um funcionário teria visto o corpo, que tinha um capacete de motociclista.

O corpo é do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, 35, que estava desaparecido desde domingo (1º), após participar de um festival no autódromo. O evento, que tem diferentes edições e temas, foi dedicado a motocicletas.

De acordo com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros estava no local para fazer a remoção do corpo, que seria encaminhado, em seguida, ao IML (Instituto Médico Legal).

Empresário, Adalberto se identificava nas redes sociais como proprietário de uma ótica. Também publicava fotos relacionadas a motocicletas e a karts.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso é investigado pelo DHPP (departamento de homicídios).

“O corpo dele foi encontrado em uma área em obras nas proximidades do autódromo de Interlagos, na manhã desta terça-feira (3). Investigadores analisam imagens de câmeras de segurança e ouve testemunhas e familiares para esclarecer todas as circunstâncias do caso”, disse a secretaria.