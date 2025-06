Goiânia terá mutirão gratuito de retificação de gênero e prenome; saiba como participar

Inscrições, que já estão abertas, são essenciais para utilizar o serviço oferecido pela Defensoria Pública

Natália Sezil - 04 de junho de 2025

Defensoria Pública é responsável por oferecer mutirão gratuito de retificação de prenome e gênero. (Foto: Divulgação)

No mês em que se celebra o Orgulho LGBTQIAPN+, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) promove um mutirão gratuito para aqueles que desejam retificar gênero e prenome nos documentos oficiais.

A ação acontece de 25 a 27 de junho na Unidade Marista do DPE-GO, em Goiânia. As inscrições já estão abertas e são essenciais para a participação.

Isso porque, além do agendamento, é necessário solicitar um documento indispensável no processo de retificação de prenome e gênero: a segunda via da certidão de nascimento.

Interessados devem se inscrever online, por meio do formulário disponibilizado pelo DPE-GO. O questionário aborda dados pessoais e permite agendar o serviço.

Os horários disponíveis são no período da manhã, das 08h às 12h10. No agendamento, é preciso escolher um dos seis guichês e selecionar o horário desejado.

Compondo a Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ celebrada pela instituição, a medida é voltada para interessados que tenham renda mensal de até três salários-mínimos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!