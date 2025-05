Saiba como agendar atendimento para cobrança de pensão alimentícia na Defensoria Pública de Anápolis

Demanda mais que dobrou no município após uma única cena da novela "Vale Tudo", transmitida no horário nobre da TV Globo

Natália Sezil - 19 de maio de 2025

Aplicativo Conecta DPE facilita o acesso a serviços da Defensoria Pública. (Foto: Divulgação e Gustavo Burns/Alego)

Moradores de Anápolis que buscam acesso a diferentes serviços oferecidos pela Defensoria Pública (DPE-GO) tem, no aplicativo Conecta DPE, uma forma facilitada de buscar os direitos – a exemplo da cobrança de pensão alimentícia.

Isso porque o app permite agendar, online e mais rapidamente, atendimentos na sede presencial do órgão – ferramenta que foi reforçada nacionalmente na última semana.

A exibição de uma única cena de novela no horário nobre da TV Globo gerou um aumento repentino de demandas nas Defensorias Públicas de todo o país – e em Anápolis não foi diferente.

Na última terça-feira (13), a produção “Vale Tudo” televisionou o momento em que a personagem Lucimar decide buscar, na Justiça, o direito à pensão alimentícia do filho, abandonado durante oito anos pelo pai.

Na tela, a atriz Ingrid Gaigher usa do aplicativo da defensoria para acessar o direito. Essa exibição rápida, embora importante, logo causou efeitos reais.

No Rio de Janeiro, onde mora a personagem, os acessos ao aplicativo saltaram 300% em relação à média habitual. Em Anápolis, os agendamentos para tratar da mesma demanda exibida simplesmente dobraram.

O aumento foi confirmado ao Portal 6 pelo coordenador do Núcleo de Defensorias Públicas Especializadas de Anápolis, Emerson Martins, que explicou que as consequências da exibição não demoraram a aparecer.

A demanda corresponde tanto à execução da pensão alimentícia já estabelecida judicialmente, quanto ao estabelecimento do direito, garantido por lei.

Até então, o órgão notava agendamentos para os próximos 25 dias – o que já era considerado um número elevado. “Nós também temos uma demanda muito alta. Isso já vem de um bom tempo no município de Anápolis”, explicou Emerson.

Agora, as datas ocupadas pelos atendimentos marcados já se estendem aos próximos dois meses. “Temos uma agenda bem extensa: até 60 dias para frente já, com cerca de 15 a 20 atendimentos todos os dias, de famílias demandando esse tipo de atendimento, para buscar a fixação judicial da pensão alimentícia”, detalhou.

Quanto à contribuição da telenovela para o cenário, o coordenador julgou o impacto positivo. “À medida que a população – especialmente as mães, que normalmente estão com as guardas dos filhos – vão tomando conhecimento dessa possibilidade de buscar a pensão, essa contribuição do pai, de maneira judicial, eles acabam nos procurando”.

Como acessar o aplicativo

Em Goiás, o app disponível é o Conecta DPE, que pode ser baixado nas lojas de aplicativos. Instalado, é necessário criar um cadastro – preencher dados pessoais, de contato e de endereço.

Já dentro do aplicativo, é preciso procurar a seção de Atendimento, onde deve estar disponível a opção de solicitação de pensão alimentícia.

Com os dados preenchidos e os documentos enviados, o solicitante pode agendar o atendimento.

O aplicativo também auxilia no acompanhamento do pedido após o comparecimento presencial, permitindo verificar o andamento do processo na Justiça.

