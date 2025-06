Nunca faça isso com o sabão em pó na máquina de lavar, alerta do fabricante

Tutorial mostra o jeito correto de usar o produto na hora da limpeza

Magno Oliver - 04 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

O sabão em pó é o queridinho dos produtos de limpeza para lavar as roupas e um dos mais presentes nos lares brasileiros. Ele é prático, eficiente, dissolve rápido e se tornou item indispensável na rotina de lavagem.

No entanto, o que muita gente não conta é que o uso incorreto do sabão em pó pode gerar sérios problemas, tanto para a máquina de lavar quanto para o próprio tecido das peças.

Dessa forma, para aproveitar 100% o sabão em pó na máquina de lavar é preciso usar o produto corretamente e na quantidade concentrada indicada. É nessa hora que o alerta da fábrica entra em ação.

Isso porque especialistas têm alertado para uma prática que muita gente comete: colocar o sabão em pó diretamente sobre as roupas, dentro do tambor. Esse ato pode até parecer inofensivo, mas pode danificar tecidos e afetar o desempenho do eletrodoméstico.

A fábrica orienta que é necessário colocar o sabão sempre no compartimento indicado, para que ele se dilua da maneira correta e cumpra o ciclo de lavagem.

Assim, quando as pessoas despejam ele diretamente sobre as roupas, ele pode não dissolver completamente e o excesso de espuma em contado direto com a água prejudica o sensor da máquina.

Isso acaba fazendo com que o aparelho interrompa o ciclo ou funcione de maneira irregular, o que gera aumento no consumo de energia e água, e até encurtando a vida útil da máquina de lavar.

Outro problema é a formação de manchas esbranquiçadas nas roupas escuras, causadas pelo acúmulo de sabão que não dissolveu.

Muitas vezes, essas manchas são confundidas com mofo ou desbotamento, quando, na verdade, são resultado de uso incorreto mesmo. O enxágue pode não ser suficiente para remover todo o resíduo, gerando mais uma lavagem e mais desperdício.

Por fim, para evitar problemas, o ideal é seguir sempre as orientações do fabricante da máquina e do sabão em pó. Verifique a dosagem correta, use o compartimento específico e evite práticas que comprometam o desempenho do equipamento.

