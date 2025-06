Ônibus se arrastou por 200 metros na BR-153 antes de pegar fogo; veja detalhes

Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar chamas no local

Augusto Araújo - 04 de junho de 2025

Corpo de Bombeiros apagou incêndio em ônibus na BR-153. (Foto: Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou mais informações a respeito do ônibus de turismo que pegou fogo na tarde desta terça-feira (04), em trecho da BR-153 que passa por Goiânia.

Segundo a corporação, o incidente ocorreu por volta das 12h45. O veículo havia saído de Brasília rumo à capital goiana, transportando 16 pessoas.

Informações preliminares apontam que a roda traseira do transporte coletivo travou em movimento, fazendo com que o veículo se arrastasse por cerca de 200 metros.

Dessa forma, a fricção entre o pneu e asfalto gerou calor intenso, resultando no incêndio.

Agiram rápido

Mesmo com o susto, os passageiros do ônibus conseguiram sair do veículo e retirar as bagagens a tempo.

Apesar disso, o fogo se alastrou rapidamente e, no momento da chegada do Corpo de Bombeiros, o transporte coletivo já estava com a estrutura bastante consumida.

Por fim, a PRF foi acionada para isolar o local e orientar o tráfego, que seguiu em meia pista por algumas horas, até o Corpo de Bombeiros controlar as chamas.

Agora, o fluxo dos veículos voltou ao normal e a remoção do ônibus ocorrerá após resfriamento completo.

