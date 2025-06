França anuncia isenção de visto para brasileiros entrarem na Guiana Francesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira (5) o fim da exigência de visto para brasileiros que desejam entrar na Guiana Francesa, território ultramarino francês na América do Sul.

O anúncio ocorreu durante uma visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao país europeu. “É um acordo muito esperado pelos dois países”, disse Macron na agenda bilateral em Paris. “Estou muito feliz.”

Essa era uma demanda da população do Amapá. O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que integra a comitiva de Lula, participou das tratativas e comemorou o anúncio. “Hoje é um dia histórico”, afirmou o parlamentar em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Em agosto de 2024, a França retomou a emissão de vistos para a Guiana Francesa em Macapá -o serviço estava suspenso desde 2020, e a permissão era dada apenas na Embaixada em Brasília e nos consulados franceses de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro.

A cerimônia oficial de chegada do presidente Lula à França começou às 10h (5h em Brasília) desta quinta nos Invalides, em Paris, seguindo o protocolo formal de visita de Estado, que inclui apresentação de tropas e execução dos hinos dos dois países.

Na chegada, Lula recebeu de Macron uma camiseta do Paris Saint-Germain, que conquistou pela primeira vez o título da Liga dos Campeões da Europa, com o nome do presidente brasileiro e o número 10 -a entrega foi registrada no perfil de Macron no Instagram.