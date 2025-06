6 frases proibidas que as mulheres odeiam ouvir dos homens

O problema é que muitas dessas falas, aparentemente “inocentes”, carregam machismo, desrespeito ou simplesmente uma total falta de noção

Gabriella Licia - 06 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Anh Nguyen)

Todo mundo já ouviu alguma frase que fez o sangue ferver — mesmo dita com um sorriso no rosto. O problema é que muitas dessas falas, aparentemente “inocentes”, carregam machismo, desrespeito ou simplesmente uma total falta de noção que as mulheres odeiam.

Enquanto alguns homens ainda repetem essas frases por hábito, cada vez mais mulheres estão conscientes de que certos comentários não devem ser tolerados. E não se trata de “mimimi”, mas sim de respeito básico em qualquer relação, seja amorosa, familiar ou profissional.

Se você quer evitar climões com a parceira, é melhor conferir algumas dessas frases que as mulheres odeiam ouvir dos homens e porque elas não deveriam mais ser ditas:

6 frases proibidas que as mulheres odeiam ouvir dos homens:

1. “Você tá na TPM, né?”

Reduzir qualquer emoção feminina à menstruação é desrespeitoso. Mulheres têm o direito de sentir raiva, tristeza ou frustração sem que isso seja minimizado.

2. “Você é bonita pra sua idade”

Isso soa mais como um insulto do que um elogio. A beleza não tem prazo de validade, e esse tipo de comentário reforça padrões etários ultrapassados, que as mulheres odeiam com todas as forças.

3. “Você devia sorrir mais”

Frase clássica de quem acha que a mulher está no mundo para agradar. Ninguém é obrigado a performar simpatia 24 horas por dia.

4. “Você trabalha ou só cuida da casa?”

Essa pergunta desvaloriza o trabalho doméstico e ainda insinua que cuidar da casa e dos filhos não é uma ocupação digna.

5. “Fica calma, você está exagerando”

Gaslighting disfarçado de conselho. Invalidar os sentimentos de uma mulher é uma forma sutil (e comum) de manipulação.

6. “Nossa, você é diferente das outras”

Essa tentativa de elogio, na verdade, coloca as outras para baixo e perpetua rivalidades desnecessárias. E vamos combinar que elas estão cansadas disso! Definitivamente, as mulheres odeiam essa situação.

Ficou desconfortável com alguma dessas frases? É sinal de que o assunto precisa ser debatido. A boa comunicação começa pelo respeito.

