Conheça município em Goiás com maior proporção de espíritas no Brasil

Informação foi revelada pelo Censo Demográfico do IBGE, realizado em 2022

Paulo Roberto Belém - 06 de junho de 2025

Vista aérea da cidade de Palmelo de Goiás. (Foto: Reprodução / Youtube)

Uma cidade do Interior Goiano chamou a atenção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quanto à manifestação da religião praticada pela população, respondida através do Censo Demográfico de 2022.

Segundo o instituto, o município de Palmelo é o que tem maior proporção de espíritas no Brasil. Nas entrevistas, 858 habitantes de 10 anos ou mais de idade acreditam na religião, o que corresponde a 42,6% da população investigada na cidade.

Histórico

Um dado que pode responder a proporção é quanto à origem do município do Sudoeste goiano. Palmelo se formou a partir de um povoado, organizado ao redor do “Centro Espírita Luz da Verdade”, fundado em 1929 na cidade de Pires do Rio.

A localidade da fazenda onde essa população se reuniu havia pertencido anteriormente ao Barão de Palmelo, guarda-mor do Imperador D. Pedro II. Assim, o distrito herdou o nome do oficial, se desvinculando de Pires do Rio em 1953.

As décadas foram passando e a referência foi ficando. Assim, o município é o único do país onde a quantidade de espíritas esteve acima da registrada por outras crenças.

Expressividade

De acordo com o instituto, trata-se de um número expressivo. Sobretudo quando analisados os percentuais que a religião ocupa nas demais cidades do país, considerando as respostas do censo.

Para se ter ideia, Em Pratinha (MG), a segunda no ranking, a população que se diz espírita equivale, percentualmente, a menos da metade do que declarado em Palmelo. Lá, 19,7% da população pratica o espiritismo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!