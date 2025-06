Cuidado! Esses utensílios da sua cozinha podem estar impedindo que a prosperidade flua

Muitas tradições, como o Feng Shui, apontam o espaço como um dos mais importantes para manter a harmonia e o equilíbrio energético do lar

Gabriella Licia - 06 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

A cozinha é considerada o coração da casa. É ali que preparamos os alimentos que nos nutrem e, simbolicamente, é também onde se cultiva a energia da fartura, do cuidado e da prosperidade.

Por isso, muitas tradições, como o Feng Shui, apontam esse espaço como um dos mais importantes para manter a harmonia e o equilíbrio energético do lar.

O que muita gente não percebe é que alguns hábitos comuns, como guardar utensílios quebrados, manter objetos que já perderam a função ou acumular itens sem uso, podem afetar diretamente o fluxo de boas energias.

Com o tempo, isso se reflete não só no ambiente, mas também no emocional, na sensação de estagnação e até na vida financeira.

Confira abaixo alguns utensílios que podem estar atrapalhando o fluxo de energia na sua cozinha!

1. Panelas danificadas

Panelas com teflon descascando, amassadas ou com cabos quebrados simbolizam escassez e podem afetar a energia de abundância. Substituí-las por utensílios em bom estado é um passo importante para renovar as energias.

2. Talheres tortos ou incompletos

Conjuntos de talheres incompletos ou danificados na cozinha indicam desequilíbrio e falta de cuidado. Manter um jogo completo e bem conservado transmite organização e prontidão para receber o novo.

3. Potes de plástico manchados ou sem tampa

Acúmulo de potes sem tampa, plásticos derretidos ou manchados pode estagnar a energia, gerando sentimentos de desordem e ansiedade. É recomendável doar ou reciclar esses itens e manter apenas o necessário.

4. Canecas com lembranças negativas

Objetos que remetem a momentos difíceis na cozinha, como canecas associadas a experiências negativas, carregam cargas emocionais que influenciam o ambiente. Manter apenas itens que trazem boas lembranças ajuda a criar um campo energético positivo.

5. Escorredores enferrujados

Escorredores velhos ou enferrujados podem simbolizar a contaminação do que está sendo liberado da sua vida. Trocar esse utensílio é um gesto simbólico de permitir que as coisas fluam com leveza.

6. Eletrodomésticos quebrados

Aparelhos que não funcionam mais representam pontos de energia parada. Consertá-los ou descartá-los libera espaço e permite que a energia circule melhor no ambiente.

Ao revisar e reorganizar sua cozinha, você não apenas melhora a funcionalidade do espaço, mas também cria um ambiente propício para a prosperidade e o bem-estar.

