Dormir com o ventilador ligado faz mal? A resposta da medicina surpreende

Existem pessoas que passam a noite com ele ligado, enquanto que tem outras que não conseguem ficar perto dele nem por 5 minutos

Magno Oliver - 06 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Só ventiladores)

Quando o clima está bem abafado e o calor está demais, dormir com o ventilador ligado acaba sendo uma opção que todo mundo gosta.

No entanto, existem outras pessoas que não podem nem ficar perto de um ventilador por uns minutos que a garganta começa a doer, coçar e até passar mal.

Dessa forma, quando a temperatura aumenta e um ar-condicionado não é uma opção, dormir com o ventilador ligado se torna obrigação. Mas afinal, dormir com o ventilador ligado faz algum mal para o organismo?

Quando bate um calor forte, insuportável e a única solução é dormir a noite toda com o ventilador ligado, já sabemos que isso terá algum tipo de consequência.

Muita gente se refresca, enquanto que outras acordam com dor de garganta, coceira na pele, secura no nariz e um tremendo mal-estar.

Dormir com o ventilador ligado pode ter consequências diferentes para cada tipo de pessoa. A dermatologista pela Unifesp, Juliana Toma, explica que tem a ver com resfriamento do ar e com locais fechados.

“Temperaturas frias auxiliam na redução da umidade do ar, o que faz ressecar mucosas, pele e compromete a proteção contra agentes causadores de doenças. E é muito pior em ambientes sem ventilação natural”, explica a especialista em entrevista ao Uol.

A ciência explica que os efeitos de dormir com o ventilador ligado vai depender de pessoa para pessoa. Em pessoas alérgicas e com tendência para dermatite atópica, por exemplo, a história muda.

Assim, ela conta que elas estão mais sujeitas aos danos causados pelo uso do ventilador por suas condições clínicas. Pessoas com idade avançada, doenças cardíacas ou exames alterados devem tomar cuidado.

Até mesmo quem dorme sem roupa pode sofrer com a virada de temperatura. “Mudanças térmicas bruscas não são boas para o corpo, o coração sofre muito. A transição precisa ocorrer de forma lenta e para isso não se deve ficar muito próximo do ventilador com o corpo quente, ou com ele direcionado diretamente sobre si, principalmente para as costas”, adverte Marcelo Sampaio, cardiologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo em entrevista para o Viva Bem.

