Está acabando prazo para inscrição em processo seletivo com 400 vagas em Goiás

Candidaturas podem ser feitas de forma online e certame terá apenas uma etapa

Gabriella Pinheiro - 06 de junho de 2025

Participante realizando prova para concurso. (Foto: Ilustração/Prefeitura de PG)

Termina na próxima sexta-feira (06) o prazo para participar do processo seletivo da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, localizado na região Leste do estado, com diversas vagas.

São 400 oportunidades disponíveis, sendo 200 para início imediato e outras 200 para formação de cadastro de reserva, destinadas aos cargos de professores temporários para a Rede Municipal de Ensino.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site da Administração Municipal. Não será cobrada taxa.

A seleção no certame acontecerá em uma única etapa, sendo ela a análise curricular, que levará em conta a documentação apresentada e atribuirá pontuações com base na formação e experiência profissional do candidato.

Os selecionados no processo seletivo atuarão exclusivamente na Rede Municipal de Ensino de Águas Lindas de Goiás e terão uma carga horária de 20 horas semanais, além de remuneração de R$ 2.433 mil.

Mais informações estão disponíveis no edital.